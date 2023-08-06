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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Marmaris'te yanan ormanlar tekrar yeşermeye başladı

        Marmaris'te yanan ormanlar tekrar yeşermeye başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen orman yangınları sonrası kül olan bölge tekrar yeşermeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonrası yangından 1 yıl sonra genç fidanlar yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:59
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        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarında küle dönen Bördübet ve Değirmenyanı bölgeleri, 1 yıl sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) çalışması ile yeniden yeşillendi.

        OGM, çıkan yangınlar sonucu küle dönen ormanları yeniden yeşillendiriyor. OGM bünyesinde binlerce personel, yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için yanan alanlarda büyük mücadele veriyor. Yanan ormanlık bölgeler tek tek tespit edilip temizlenerek, arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' şeklinde 3 yöntemle ağaçlandırılıp, yeşillendiriliyor.

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        FİDANLAR YÜKSELDİ

        Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet bölgesinde 21 Haziran 2022'de kundaklama sonucu çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Değirmenyanı bölgesine uzanan yangında zarar gören alan da bu kapsamda yeşillendirildi.

        Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde zarar gören 4 bin 392 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile ağaçlandırıldı. '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği' kapsamında toprakla buluşturulan fidanlar, aradan geçen sürede filizlendi.

        Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında da doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması da yapılan alanlarda; yangından 1 yıl sonra genç fidanlar yükseldi. Yangından hemen sonra ve 1 yıl sonra aynı noktalarda drone ile çekilen fotoğraflar, iki bölgenin de yeniden yeşillendiğini gözler önüne serdi.

        "KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU"

        Yine Antalya Taşağıl'da 2021 yılında çıkan orman yangınında zarar gören alan da aradan geçen sürede yeşile döndü. OGM, bölgeden çekilen fotoğrafları, "Bu orman, Antalya Taşağıl'da 2021 yılında çıkan orman yangınlarında zarar görmüştü. Sonrasında yapılan çalışmalar ile bugün küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en doğru yöntemlerle yeşillendiriyoruz" mesajı ile paylaştı. Öte yandan OGM'nin orman yangınları raporuna göre; Türkiye genelinde 2020'de toplam 20 bin 971 hektar, 2021'de 139 bin 503 hektar, 2022'de 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

        #marmaris yangın
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        #son dakika
        #Orman Genel Müdürlüğü
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