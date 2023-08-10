Son dakika hava durumu: Marmara ve Karadeniz'de sağanak, güneyde sıcak hava! 10 Ağustos 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu: Marmara ve Karadeniz'de sağanak, güneyde sıcak hava! 10 Ağustos 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Sağanak Yağış 27° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 32° Trabzon Sağanak Yağış 29° Bursa Bulutlu 24° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 45° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 36°

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.