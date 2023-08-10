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        Haberler Gündem Son dakika hava durumu: Marmara ve Karadeniz'de sağanak, güneyde sıcak hava! 10 Ağustos 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

        Marmara ve Karadeniz'de sağanak, güneyde sıcak hava

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçerken, Ege'nin güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 07:27
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        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Sağanak Yağış 27°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Bulutlu 24°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 36°

        Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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        #meteoroloji
        #yağmur
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