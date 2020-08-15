DHA

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot, motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.

3 GÜN ÖNCE DENİZE AÇILMIŞ

DHA'da yer alan habere göre feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.