Marmara'daki bazı iller için şiddetli yağış uyarısı!

Son dakika: Marmara'daki bazı iller için şiddetli yağış uyarısı!

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı kaydedildi. Beklenen yağış ise akşam saatlerinde İstanbul ile birlikte bölgede etkili olmaya başladı.

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlardan ötürü ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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