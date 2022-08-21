Manisa'da paniğe yol açan yangın!

DHA'nın haberine göre, Kula'nın kırsal Hamidiye Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.