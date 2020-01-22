22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de, 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Manisa depreminin büyüklüğünü 5.6 olarak geçerken daha sonra 5.4 olarak revize etti.
Bölgede artçılar devam ederken Manisa'da, saat 22:25'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bu deprem sonrası bu kez de saat 22.48'de, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: CAN KAYBI VE YARALANMA SÖZKONUSU DEĞİL
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "An itibarıyla can kaybı ve yaralanma sözkonusu değildir" denildi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri derledik.
İşte 22 Ocak'ta yaşanan son depremlerin listesi...
— AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2020
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2020
— AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ 22 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.22 23:00:24 39.0457 27.8403 2.1 -.- 3.3 3.3 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)2020.01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) 2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) 2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN) 2020.01.22 19:34:26 38.9153 27.2810 5.0 -.- 2.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) 2020.01.22 19:20:31 40.2810 34.8773 24.0 -.- 1.6 -.- CIRCIR-ALACA (CORUM) 2020.01.22 19:05:56 38.9085 27.2918 7.8 -.- 2.1 -.- UZUNLAR-(MANISA) 2020.01.22 19:02:29 39.8715 41.6252 9.1 -.- 1.4 -.- BULKASIM-PASINLER (ERZURUM) 2020.01.22 18:45:03 39.3347 41.1117 6.1 -.- 1.8 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 2020.01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANISA) 2020.01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANISA) 2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR)
MANİSA VALİSİ: YARALI YOK
Depremin ardından yetkililerden de açıklamalar peş peşe geldi. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" ifadelerini kullandı.
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu ise, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Deprem; İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerden de hissedilirken İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin bir açıklama geldi.
Açıklamada, "AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!