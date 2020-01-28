Son dakika: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi

Manisa Kırkağaç'ta saat 14.26'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Manisa'daki deprem İzmir, İstanbul, Bursa, Aydın ve Tekirdağ'da da hissedildi. Manisa'daki depremin ardından en büyüğü 3.2 olan 5 deprem daha kaydedildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, can veya mal kaybı olmadığı bildirildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28.01.2020 tarihinde saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER - 28 OCAK

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son deprem listesi şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son deprem listesi şöyle: