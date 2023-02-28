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5.6'lık depremde, ağır hasarlı iş yerini boşaltırken enkaz altında kalıp, ölmüş

Malatya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Mehmet Öztürk'ün ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sarsıntıda Öztürk'ün, ağır hasarlı işyerini boşaltırken enkaz altında kaldığı öğrenildi

Giriş: 28.02.2023 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Malatya'daki depremde ölen esnafla ilgili acı detaylar!
DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Mehmet Öztürk'ün (35), ağır hasarlı işyerini boşaltırken enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Yeşilyurt merkezli, dün saat 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremde ağır hasarlı 30 bina, yerle bir oldu.

ELEKTRONİK EŞYALARI ÇIKARMAK İÇİN İŞYERİNE GİRDİ

Çöken binaların çevresinde bulunan, ev veya işyerlerine eşya almak için giren 12'si ağır, 140 kişi yaralandı, Bedih Kış (29) ile Mehmet Öztürk ise hayatını kaybetti.

Mehmet Öztürk'ün, 2 arkadaşı ile birlikte Dabakane Mahallesi'nde bulunan cep telefonu satışı yaptığı iş yerine elektronik eşyaları almak için girdiği sırada depreme yakalandığı ve çöken duvarın altında kaldığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Öztürk'ün ağır yaralı çıkarılan diğer 2 arkadaşının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DUVAR ÜZERİNE YIKILIYOR VE VEFAT EDİYOR

Mehmet Öztürk'ün arkadaşı İrfan Yılmaz, "2 arkadaşı ile birlikte burada iş yerindeki eşyaları çıkarmak istiyorlar. O arada duvar üzerine yıkılıyor ve vefat ediyor. Diğer arkadaşları da zaten yoğun bakımda" dedi.

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