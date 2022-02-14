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Magandanın 'makas' attığı araç polis çıktı! Uyarıya rağmen kaçtı, böyle yakalandı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen otomobil, polis aracına takıldı. Makas attığı polis aracının uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden trafik magandası, polisin takibi sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı. Magandanın makas atma ve kaçma anları polis aracındaki kameraya yansıdı

14.02.2022 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 'Makas' attığı araç polis çıkan maganda böyle yakalandı - VİDEO HABER
Magandanın 'makas' attığı araç polis çıktı!
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DHA

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen otomobil, polisin takibi sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı. Makas atarak kaçan otomobilin kaçma anı polis aracındaki kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin makas atan araçlara yönelik yaptığı çalışmalar sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan bir otomobil, polisin takibine takıldı.

Makas atarak ilerleyen 34 EOR 887 plakalı otomobil, polisin yaptığı uyarılara rağmen makas atarak uzun bir süre kaçmaya devam etti. Polisin durdurmaya çalıştığı otomobil, köprü üzerinde makas atarak ve güvenlik şeridini de ihlal ederek ilerledi. Kaçan otomobil, Mecidiyeköy'de ekipler tarafından yakalandı.

KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Kovalamacanın ardından yakalanan otomobilin sürücüsü Cengiz Ç.'ye 'uyarı ve ikazlara uymamak, makas atmak, emniyet şeridi, şerit değiştirme ihlali, yakın takip ve sürücü belgesini yanından bulundurmamaktan toplam 4 bin 892 lira trafik cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

Cengiz Ç. isimli şahıs makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlemlerinin yapılması için Şişli Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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