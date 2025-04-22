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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mahir Polat hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

        İBB soruşturmasında tutuklanan daha sonra sağlık sorunları nedeniyle ev hapis kararı verilen Mahir Polat, rutin kontrolleri için gittiği hastanede tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye yatırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:44
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        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
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        Sağlık durumu nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi.

        2 GÜN HASTANEDE KALACAK

        Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı.

        Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren 2 gün hastanede kalacağı öğrenildi. Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hastaneye geldi.

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