Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: LPG'YE İNDİRİM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin, LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: LPG'ye indirim geldi! 8 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin, LPG fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Petrol üç günlük düşüşün ardından toparlandı. Brent, bir önceki seansta dört yıllık düşük seviyeye ulaştıktan sonra varil başına 65 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 62 dolara yakın işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma LPG'ye indirim olarak yansıdı. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 08:56 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol üç günlük düşüşün ardından toparlandı. Brent, bir önceki seansta dört yıllık düşük seviyeye ulaştıktan sonra varil başına 65 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 62 dolara yakın işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma LPG’ye indirim olarak yansıdı. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları…

        • 2

          LPG’YE İNDİRİM GELDİ

          LPG'nin litre satış fiyatına 80 kuruş indirim geldi.

          İndirimli fiyatlar, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı.

        • 3

          BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 8 Nisan 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

          Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

          LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46.60 TL

          Motorin litre fiyatı: 46.73 TL

          LPG litre fiyatı: 26.79 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

          LPG litre fiyatı: 27.29 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

          LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Habertürk Anasayfa