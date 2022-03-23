Liseli genç ışıkta bekliyordu! Korkunç son!

Son dakika haberler... İstanbul'da, dün saat 16.40 sıralarında Arnavutköy- Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde kan donduran bir olay meydana geldi. Lise öğrencisi Ali Ekber İvgin okuldan çıkıp evine gitmek için İETT durağına yürüdüğü esnada karşıya geçmek için ışıklarda beklemeye başladı.
KAMYONET TRAFİK IŞIKLARINA ÇARPTI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre Arnavutköy yönünde ilerleyen kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı iddiaya göre, yan şeridinde ilerleyen otomobilin sıkıştırması sonucunda manevra yaptı. Yaptığı manevra nedeni ile direksiyonu toplayamayan kamyonet sürücüsü Sığırcı, trafik ışıklarına çarptı.
HASTANEYE KALDIRILIRKEN CAN VERDİ
Çarpmanın etkisi ile yıkılan trafik lambası karşıya geçmek için bekleyen lise öğrencisi Ali Ekber İvgin'in üzerine devrildi. Devrilen trafik lambası ile kamyonet arasında kalan talihsiz genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı İvgin, ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
"ÖZEL AMBULANS ALMADI" İDDİASI
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan özel hastaneye ait bir ambulansın durduğu halde yaralı gence müdahale etmeyerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
"KALP MASAJI YAPTIK NABZI ATIYORDU"
Kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı, “Burada sarı ışık yandı ben yoldan ilerliyordum bu otomobil sağımdaydı üzerime kırınca durmaya çalıştım. Duramadım kaldırıma çıkıp buraya çarptım direkt çocukta yere düştü tüm suç yan arabada. Durumu nasıl bilmiyorum inşallah kurtulur. Yerde yatıyordu ben kalp masajı falan yaptım nabzı atıyordu ama bilmiyorum” dedi.
"YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İÇİN BEKLİYORDU"
Yoldan geçerken kazayı fark edip duran ve yaralıya yardım eden diğer vatandaşlar ise, “Sarı ışık yanarken bir anda fren yaptılar, kamyon ani fren yapınca diğer araç sollamak istedi kamyonet direğe çarptı. Çocuğa kalp masajı falan yaptılar ama direk de çocuğun üzerine düştü.
Bir tane özel hastane ambulansı müdahale etmedi çocuğun bilinci yerindeydi sadece sağ bacağını demir sıyırmıştı. Yolun karşısına geçmek için bekliyordu burada ışıklar araçlara kırmızı yanıyordu” diye konuştu.
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