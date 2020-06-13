LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayınlandı. Adaylar sınavla ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını bu adreste bulabilecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."