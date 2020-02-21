21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağrı'da, Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.
"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM"
İHA'da yer alan habere göre davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına, “Önce Allah’ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sisin kızınız” diyerek duruşma salonunu terk etti. Anne Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi.
BAKANLIK VE BARO DA DAVAYA MÜDAHİL
Leyla'nın ölümüyle ilgili, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (28) 17 ay sonra serbest bırakıldı.
İlk duruşmada ise amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı. Ayrıca tutuklu bulunan Yusuf Aydemir'in duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanacağı öğrenildi. Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili ikinci duruşmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Ağrı Barosu avukatları müdahil olacak.
NE OLMUŞTU?
Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili görülen ilk duruşmada amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, olaydan 17 ay sonra Mehmet Ali Aydemir ise serbest bırakıldı.
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