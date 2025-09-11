Habertürk
        SON DAKİKA: KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 GSB yurt başvuru sonucuna nereden bakılır, nereden öğrenilir, e-Devlet KYK yurt sorgulama ekranı

        KYK yurt sonuçları açıklandı! GSB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

        Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru sonuçlarının e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı. İşte, e-Devlet GSB yurt sonucu sorgulama ekranı ve kayıt tarihleri...

        Giriş: 11.09.2025 - 10:22 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:28
        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar da başladı. Öğrencilerin 13 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. İşte, detaylar...

        • 2

          KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti.

        • 3

          GSB YURT BAŞVURU SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇILDI

          GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten yurt başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

          E-DEVLET GSB YURT BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 GSB YURT KAYIT TARİHLERİ NEDİR?

          GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

          Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

          Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.

