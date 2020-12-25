Kuyumcu dehşeti yaşadı! Esnaf müdahale etti

DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, kuyumcu Şenol Çolak, altınları isteyen Hikmet T. tarafından karnından ve boğazından bıçaklandı. Esnafın etkisiz hale getirdiği soyguncu polise teslim edildi. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu.

SOYGUNCUNUN SALDIRISINA UĞRADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 10.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren Hikmet T., kuyumcu Şenol Çolak'a bıçak çekerek altınları istedi. Soyguncuya karşı koyan kuyumcu Şenol Çolak, Hikmet T.'nin saldırısına uğradı.

KARNINDAN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Karnından ve boğazından yaralanan kuyumcu Şenol Çolak'ın yardımına koşan komşu esnaf, saldırganı içeride sıkıştırdı. Yardıma gelen Kadir Uzun da gaspçı tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koşması üzerine Hikmet T. yakalanarak dışarı çıkarıldı.

YARDIMA GELEN BİR ESNAFTA YARALANDI

Vatandaşlar yakaladığı saldırganı polise teslim ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Karnından ve boğazından ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken, yine gaspçı tarafından yaralan Kadir Uzun hastaneye kaldırıldı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.