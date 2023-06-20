Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda yeni gelişmeler de yaşandı.

Düzenlenen operasyonla ilgili polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı. Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı. Sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (Aslan, Kalp, Gözlük, Spor Araba vs.) fenomenlere gönderildi. Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA AKTARILDI

Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK tarafından da araştırma yapıldı. Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.

215 ŞÜPHELİ VAR

Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi. Baskında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.