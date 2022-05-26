Kreşten düşen çocuğa polis eşliğinde sağlık kontrolü!

DHA

Olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakım evinde yaşandı. İddiaya göre, M.E.Y., yaklaşık 3 metre olan sınıfın penceresinden beton zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, çocuğun düştüğünü ve çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Kreşe gelen sağlık ekiplerine, görevliler tarafından M.E.Y.'in iyi olduğu söylenerek kreşin kapısı açılmadı. Yaralı çocuğu göremeyen sağlıkçılar, polis ekiplerinden destek istedi.

Polis ve çocuğun ailesiyle kreşe giren sağlık ekibi, yaralı M.E.Y.'yi, tedbir amaçlı ambulansa alıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri kreşte inceleme başlattı. Kreş yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.