Cenaze töreni tarihi belli oldu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreni, yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de başlayacak. Elizabeth'in naaşı, pazar günü İskoç malikanesinden ayrılarak başkent Edinburgh'a götürülecek.

Cenaze, salı günü ise Londra'ya götürülecek ve 19 Eylül'de yapılacak olan cenaze törenine kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak.

Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül, Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.