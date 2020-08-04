Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 18 hasta hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi.

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