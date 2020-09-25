Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1601 oldu.

Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim.'' dedi.