Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.

''TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.