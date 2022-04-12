Balık avına gittiler! Görenler şoke oldu!

İHA

Hatay'ın Erzin ilçesinde edinilen bilgiye göre, Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi.

BAŞININ OLMADIĞI BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma, çürümüş halde bulunan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.