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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Korkunç kazada can kaybı 4'e çıktı! | Son dakika haberleri

        Korkunç kazada can kaybı 4'e çıktı!

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazada yaralanan anneden de acı haber geldi. Olayda hastaneye kaldırılan Senem Güven, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:24
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        Korkunç kazada can kaybı 4'e çıktı!
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün meydana gelen feci kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        Buket Candemir
        Buket Candemir

        İHA'nın haberine göre kaza, dün Afşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki otomobil ile Durdu Güven idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı.

        Senem Güven
        Senem Güven

        Kazada otomobil sürücülerinden baba Durdu, oğlu Mehmet ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti. Araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Mehmet Güven
        Mehmet Güven

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavisi süren yaralılardan anne Senem Güven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin de hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

        Durdu Güven
        Durdu Güven

        Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin yarın defnedilmesinin beklendiği bildirildi.

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        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
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