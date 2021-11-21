Korkunç cinayet! Başı kopmuş halde bulundu

İHA

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’ndeki dağ yolunda cansız beden bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu.

KATİL YA DA KATİLLER ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olayın faili ya da failleri hakkında da çalışma başlatıldı.