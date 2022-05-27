Köpek satış ilanıyla 1 milyon TL'lik vurgun!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150´ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay ve birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti.
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay´ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DOLANDIRICILIĞA DEVAM ETMİŞLER
İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi. Takibi sürdüren ekipler, bu süreç içerisinde çok sayıda kişinin yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Bu tespitlerin ardından savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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