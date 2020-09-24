AFAD'ın son depremler verilerine göre; saat 22:09 sularında merkez üssü Emirgazi olan Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika ahberine göre AFAD, saat 22.09'da Aksaray'da da 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi depremi 4.0 olarak duyurdu.

İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 EYLÜL 2020

2020.09.24 22:09:39 38.0845 33.9897 7.0 -.- 3.9 4.0 DEMIRCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel

2020.09.24 22:01:08 38.2840 39.4350 10.5 -.- 1.6 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.09.24 21:52:13 35.3257 25.9207 5.5 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.24 21:25:58 35.4640 26.7282 30.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.24 21:06:40 40.8187 28.1722 14.4 -.- 3.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.24 20:09:50 37.9960 34.0820 3.1 -.- 3.2 3.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.24 19:34:21 38.3783 39.1540 5.0 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.24 18:47:11 38.5842 38.0682 3.3 -.- 1.2 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.24 18:21:31 38.0038 26.9920 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.24 18:15:08 38.9775 32.8177 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.09.24 17:49:23 41.1360 28.9693 0.0 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2020.09.24 17:27:08 39.8855 28.8373 0.0 -.- 1.9 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel

2020.09.24 17:26:00 39.7153 43.0460 8.7 -.- 2.6 -.- AGRI İlksel

2020.09.24 17:24:01 40.7643 33.2295 11.6 -.- 1.8 -.- DAGOREN-KURSUNLU (CANKIRI) İlksel

2020.09.24 16:55:05 38.3563 39.1572 5.0 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.24 16:38:31 40.8115 28.1335 12.3 -.- 4.3 4.2 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2020.09.24 16:38:31)

2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20)

2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel

2020.09.24 13:07:41 39.7283 30.7173 0.0 -.- 1.8 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2020.09.24 12:58:38 35.9830 29.1112 18.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel