SON DAKİKA! "Klinikte tecavüz" davasında o profesör için istenen ceza belli oldu - Haberler

Habertürk'ün "Başkent’te klinikte tecavüz dehşeti" başlığı ile duyurduğu haberin faili Profesör H.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. H.B.’nin “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden alıkoyma” suçlarından cezalandırılması istendi.

3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Başkent’te yaşanan olayı ilk kez HABERTÜRK duyurmuştu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan H.B., akşam saatlerinde kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki genç veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu.

Genç hekimin ifadesine göre, kendisinden yemek hazırlamasını isteyen Profesör H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Genç kadın bunu reddedince sinirlenen profesör önce fiziksel tacize ardından da onu darp etmeye başladı. Yine Ç.B.'nin ifadesine göre, H.B. darbelerin etkisi ile kendisinden geçen genç kadına defalarca tecavüz etti. Genç kadın gece saatlerinde gözünü farklı bir odada açtı. Başında ise H.B.’nin ortağı S.D. vardı. S.D. ise genç kadını şikayetçi olmaması konusunda uyardı. Kızını merak edip arayan anneye ise “hasta müdahalesinde, size dönecek” dedi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

S.D. daha sonra “ben bir şey yapmadım, bilgin olsun” diyerek genç kadını hastaneye götürme teklifinde bulundu. genç kadın, profesörün aracını ile ve yine onun bir arkadaşı olan jinekologun kliniğine götürüldü. İddiaya göre, jinekolog genç kadına muayene eden ve bazı ilaçlar verdi.

RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, Profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

“BANA KOMPLO KURULDU” SAVUNMASI

Gözaltına alınan profesör kendini “bana komplo kuruldu, birlikte olmadım” diyerek savundu. Şüpheli profesör Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Nisan'da “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklandı.

SÜRPRİZ TAHLİYE

Ancak 1 ay kadar cezaevinde kalan profesörün 22 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde tahliye olduğu ortaya çıktı. Henüz soruşturma neticelendirilmemişti, tahliye karanının hangi makam tarafından ve hangi gerekçe ile verildiği sorusunun yanıtı da belli oldu. Söz konusu profesörün soruşturma savcısı tarafından resen tahliye edildiği ortaya çıktı. Savcı tarafından tahliye kararı çok istisnai durumlarda verilebiliyor.

YENİ SAVCI SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Çok tartışılan bu tahliye kararı sonrası soruşturmanın savcısı değiştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli yeni savcı soruşturmayı iki hafta gibi kısa bir sürede tamamladı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Profesör H.B., hakkında “nitelikli cinsel istismar”, “alıkoyma”, “delilleri yok etme” ve “tehdit” suçlarından cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede olay nedeniyle meslekten ihraç edilen H.B.’nin cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğu vurgulandı. H.B’nin toplamda 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DİĞER İKİ İSİM DE ŞÜPHELİ

İddianamede ayrıca o gece klinikte H.B’ye yardım eden arkadaşı S.D.’nin ve jinekolog H.Ş. de şüpheli olarak yer aldı. S.D.’nin profesör H.B. İle aynı suçlardan, H.Ş’nin ise “suç delilerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.