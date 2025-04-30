Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kızılay Başkanın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ağır yaralandı. 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık tekrar hakim karşısına çıktı. Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ün 18 yaşını doldurması sebebiyle duruşma kapalılığı kaldırıldı.

Duruşma Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Fatma Zehra Kınık, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı savunma yaptığı sırada, Batın Barlas Çeki'nin babası mahkeme başkanı tarafından duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

'MOTORU KONTROL ETMEK DÜŞÜNÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL'

Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk Savunmasında, “Ben Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ediyorum. Ben sokak başında aracı gördüğümde durur vaziyetteydi. Gaza bastığını görünce manevra yaptım. Gaza basıp kurtulmak istedim ama arkadan dokununca motor sola yattı, oda bana çarptı. Motoru kontrol etmek öyle düşünüldüğü gibi şey değil" dedi.

'ARABAMI PARK EDİP KAZA YERİNE GİTTİM'

Sanık Zehra Kınık savunmasında, “Tekrardan şunu belirtmek isterim ki; bu kaza üzücü bir kaza. Kimse başına gelsin istemez. Ben değerli ailenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Kaza sonrası ailemle evine gidip taziyelerimi paylaştım. Adli Tıp Kurumu'nda asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım. Üç tane araç geçti, o şekilde yola çıktım. Ben yolun ortasına geldiğimde motosikleti o esnada gördüm. Ben durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu. Kaskı yoktu. Avukatımın da arz ettiği gibi kaza o sürtme, sadece maddi hasarlı kazaydı. Ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Ben hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim. Ambulans çağırın dedim. Polisler gelip beni karakola götürene kadar oradaydım. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez" dedi.