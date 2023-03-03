Antakya'da depremde yıkılan İlke Apartmanı'nda Semih ve Ayşenur Canan Koyuncu çifti, ikiz kızları İpek ve Duru'yla birlikte enkaz altında kaldı. Koyuncu ailesinin canlı çıkarılamadığı enkazda, cenazelerine de ulaşılamadı.
DHA'nın haberine göre Ayşenur Canan Koyuncu'nun babası Ali Yurdakul, enkazın başından gece gündüz ayrılmadıklarını belirterek, "Kızım, damadım ve torunlarım bulunamadı. Bütün hastaneleri aradık, resimlere baktık, yok. Bu saatten sonra çok da umudum kalmadı. Diyanete sordum, cevap bekliyorum. Enkazdan bir torba doldurup dördüne mezar yaptırmayı düşünüyorum" dedi.