Kız arkadaşına laf attılar! Korkunç son!

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün saat 03.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kan donduran bir olay meydana geldi.

KIZ ARKADAŞIYLA YÜRÜRKEN LAF ATTILAR İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Volkan Yılmaz (21), kız arkadaşıyla geçerken kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre laf attı.

ARKADAŞINI EVE BIRAKIP GERİ DÖNDÜ

Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz, kafeye geldi. Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile bu 3 kişi arasında tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNE BIÇAK ÇEKTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Yılmaz bıçakla sol göğsünden yaralandı. Arkadaşları tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Bıçakla hafif yaralanan Süleyman A. ile Fikret D. polis tarafından gözaltına aldı. Kaçan Ahmet A. da sabah saatlerinde yakalandı. Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GENCİN CENAZESİ ALINDI

Serik ilçesinde kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Volkan Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

Yılmaz, defnedilmek üzere Serik'e götürüldü. Cenazeyi almaya gelen yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü.