Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!

Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!

Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

09.05.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!
AA

Son dakika haberine göre Kars'ta otomobiliyle trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü Yunus Kaplan hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi yaralandı.

ARACIYLA KIRMIZI IŞIKTA DURDU

AA'da yer alan habere göre Yunus Kaplan, kullandığı 35 ZRR 35 plakalı otomobiliyle Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi'nin önünde bulunan kırmızı ışıkta durdu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Bu sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen Gökmen I.'nın ateş açması sonucu sürücü Kaplan öldü, araçta bulunan Yasin Kaplan yaralandı.

KAÇARKEN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince silahıyla yakalandı. Yaralı Yasin Kaplan, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
AB'den Rusya'ya gözdağı:
AB'den Rusya'ya gözdağı: "Hesap sorulacak"
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Miami'de kazanan Verstappen!
Miami'de kazanan Verstappen!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.