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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Mitingi'nde vatandaşlara sesleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Diyorlar ya efendim bay Kemal gelirse sosyal yardımlar kesilir, tam tersine sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Beşli çetelerden alacağım o parayı sizlere vereceğim hiç endişe etmeyin.

Esnaf kardeşim senin durumunu da biliyorum, büyük sıkıntı yaşadığını da biliyorum. Çiftçinin ve esnafın borçlarının faizlerini sileceğiz.

Bay Kemal'e milliyetçilik dersi verecek insan anasının karnından doğmadı. 33 askerimiz şehit olduğunda Putin'in kapısına gittiler. Putin ne yaptı kapısında dakikalarca bekletti. Bu mudur milliyetçilik?

Benim size sözüm var, 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğumda hiçbirinizin yüzünü önüne eğdirmeyeceğim. Benim size sözüm var bu ülkeye baharı getireceğim.

Kaynakları doğru ve yerli yerinde harcayacağız. Ödediğiniz verginin her kuruşunun hesabını vermek benim boynumun borcudur. Türkiye'de herkes paranın nerelere harcandığını görecek.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nı onlar kapar, bay Kemal açar. 34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal ettiler. Şeker fabrikasını kapatıyorsan birileri köşeyi dönsün diye. Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var, biri beşli çeteler, ikinci uyuşturucu baronları. Söz verdim uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğim Evlatlarımızı korumak boynumun borcudur.

İnanın her şey çok güzel olacak, beraber sandığa gideceğiz. İlk kez sandıklar konusunda bu kadar çok tedbir aldık. Elinizi vicdanınıza koyun sandığa gidin. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Onlar bunu söyleyemiyorlar, ama biz hep birlikte kul hakkı yedirmeyeceğiz. "

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