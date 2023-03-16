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Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da İsias Otel'de ölenlerin aileleriyle bir araya gelecek

Giriş: 16.03.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti
Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İsias Otel'de ölenlerin yakınlarıyla görüşmek üzere KKTC'ye gitti.

Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti.

Kılıçdaroğlu, "Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun KKTC ziyaretine; Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun programı sadece taziye kapsamında olacak. Depremde evladını kaybeden tüm aileler evlerinde ve basına kapalı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara’ya dönüşünde bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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