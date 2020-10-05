Fenerbahçe Kulübü, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Basel forması giyen Kemal Ademi'nin transferini "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi!" başlığıyla açıklayan Sarı-lacivertliler, futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Ocak 1996

Doğum yeri: Villingen-Schwenningen / Almanya

Yaş: 24

Boy: 1,98 m

Uyruk: İsviçre / Almanya

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 2.4 milyon €

Oynadığıtakımlar: St. Gallen U21, TSG 1899 Hoffenheim II, NE Xamax FCS, FC Basel