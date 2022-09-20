Kayıp olarak aranan kadın toprağa gömülü bulundu!

DHA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla Demir´in cesedi, arazide toprağa gömülü bulundu. Cinayetle ilgili Demir'in kocası R.D. ile görümcesi M.D. ve 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde 9 Aralık 2020´de kaybolan 3 çocuk annesi Yasemin Demir için ailesi polise başvurarak, ilan verdi. Kayıp kadın için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu. Aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, kayıp Yasemin Demir´in 18 Mart 2021´de `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan cezaevine giren eşi R.D.´nin bulunduğu Silivri Cezaevi´ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı. R.D.´nin çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişleterek, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.

Yapılan görüşmelerde, görümcesi M.D., Yasemin Demir´in öldürüldüğünü ve tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını itiraf ederek, cesedinin ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi.

Yapılan yer tespitinin ardından özel ekiple, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır´dan da olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Yasemin Demir´e ait olduğu tespit edildi.

Yasemin Demir´in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. M.D. ile hapisten tahliye olan R.D. ve ağabeyleri M.D. ve M.A.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.