Kayıp olarak aranan kadın toprağa gömülü bulundu!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği 3 çocuk annesi Yasemin Demir´in (34) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla Demir´in cesedi, arazide toprağa gömülü bulundu. Cinayetle ilgili Demir'in kocası R.D. ile görümcesi M.D. ve 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.
Bismil ilçesinde 9 Aralık 2020´de kaybolan 3 çocuk annesi Yasemin Demir için ailesi polise başvurarak, ilan verdi. Kayıp kadın için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu. Aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, kayıp Yasemin Demir´in 18 Mart 2021´de `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan cezaevine giren eşi R.D.´nin bulunduğu Silivri Cezaevi´ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı. R.D.´nin çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişleterek, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.
GÖRÜMCESİ İTİRAF ETTİ, CESET ORTAYA ÇIKTI
Yapılan görüşmelerde, görümcesi M.D., Yasemin Demir´in öldürüldüğünü ve tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını itiraf ederek, cesedinin ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi.
Yapılan yer tespitinin ardından özel ekiple, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır´dan da olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Yasemin Demir´e ait olduğu tespit edildi.
Yasemin Demir´in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. M.D. ile hapisten tahliye olan R.D. ve ağabeyleri M.D. ve M.A.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!