Katili 16 yaşında! Sokakta infaz!

İHA

Kastamonu Candaroğulları Mahallesi Miralay Halit Bey Caddesi'nde, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde Murat Biçer ile 16 yaşındaki E.D. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

YANINDAKİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

İHA'da yer alan habere göre çıkan kavganın büyümesi üzerine E.D., bıçakla Murat Biçer’i ağır yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Biçer, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GENÇ GÖZALTINDA

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Biçer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın arından E.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.