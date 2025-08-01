Kartal'da film platosunda yangın!

Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde yer alan film stüdyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.

Yangına Kartal, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinden 27 itfaiye aracı ve 74 personelle müdahale edilirken, çevre belediyelerden de su tankeri takviyesi yapıldı.

Polis ekipleri stüdyonun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri de hazır bekletildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye görevlilerinin soğutma çalışmaları sürüyor.