BİR KADIN CİNAYETİ DAHA! Son dakika: Karısına ve baldızına kurşun yağdırdı! - Haberler

İHA

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti.

İHA'nın haberine göre, 55 yaşındaki baldız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı. Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Saldırı sonrası kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.