Yıl 2003. Kasım ayının son günlerinde gelen bir telefon Aksaray ilinde oturan babayı harekete geçirdi. İstanbul’da lokanta sahibi babayı arayarak “Oğlun Bekir bir haftadır işe gelmedi. Haberde alamadık ondan" dedi. Bunun üzerine oğlunu arayan baba da oğluna ulaşamadı. 31 yaşındaki oğlu Hasköy’de bir gecekonduda sevgilisiyle birlikte yaşıyordu. İkisinden haber alamayan baba yola çıkarak İstanbul’a geldi. Hasköy’deki gecekonduya giden baba, kapının kapalı olduğunu gördü. Kapıyı çaldı cevap alamadı.

Bu hiç normal değildi. Çevredekilerin yardımıyla pencerenin bir camını kıran baba içeri girdi. Salona girdiğinde dehşet veren bir görüntüyle karşılaştı. Oğlu Bekir ve sevgilisi Fatma yarı çıplak çekyat üzerinde ölü duruyordu.

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POLİS TELSİZLERİ YOĞUNLAŞTI

Hafta sonu nedeniyle İstanbul sakin görünüyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü telsizleri de sakinliğini koruyordu. Kısa bir süre sonra o dönem "Polis İmdat" olarak bilinen haber merkezi Beyoğlu İçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri anons ederek derhal Hasköy’de verilen adrese gidilmesini istedi. Ardından olay yeri inceleme ekipleri ve son olarak "Merkez 45 45 Hasköy’de bir gecekonduda iki kişi ex bulunmuş ihbarını aldık hemen olay yerine geçin bizi bilgilendirin" dedi. 45 45 kodlu ekip Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası’nın deneyimli isimlerinden biri olan cinayet uzmanı Hasan Arslan ve ekibiydi.

KAFALARINA TEK KURŞUNLA SIKILMIŞ Haber merkezi ile birlikte hemen olay yerine geçtiklerini anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Arslan olayın detaylarını şöyle anlattı: "O gün nöbetçi ekip benim ekibimdi. Hasköy’e şüpheli ölüm üzerine gittik. Bir gecekonduydu içeri girdiğimizde o evde yaşayan biri kadın iki kişiyi yarı çıplak olarak öldürülmüş bulduk. Salon kısmında çekyat üzerinde bulunmuştu. Tabi olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken bizde çalışmamızı yaptık. Öldürülen bir kadın bir erkekti. Kafalarına sıkılmış birer kurşunla öldürülmüştü." İKİSİ BİRLİKTE YAŞIYORDU Öldürülen Bekir ve sevgilisi Fatma kimdi, ne zamandan beri birlikte yaşıyordu? Husumetli olduğu kimseleri var mıydı? Neden ve kim tarafından öldürülmüştü? Tüm bu soruların cevabını Gayrettepe’nin amansız ekiplerinden Arslan ve arkadaşları verecekti. Arslan ve ekibi hemen o maktullerin profilini ortaya çıkardı. Çıkarılan profile göre, ikili 4 aydır bu evde birlikte yaşıyordu. Araştırmada ikilinin ilginç hikayesi ortaya çıktı. REKLAM KOCASINI TERK EDİP İSTANBUL'A KAÇTI Ortaya çıkan hikayeye göre Fatma, Karabük’te oturan evli bir kadındı. Aylar önce gönlünü İstanbul’da lokanta da çalışan Bekir’e kaptırdı. İkili arasında yasak ilişki başladı. Ve bu ilişkiden sonra Fatma evi terk ederek aşık olduğu Bekir’e kaçarak İstanbul’a geldi. İkili Hasköy’de birlikte gecekonduda yaşamaya başladı. Yapılan incelemede kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Genç kadın 4 aylık hamileydi. Bu saldırı üç kişinin hayatına neden olmuştu.

KAPIDA ZORLAMA YOKTU, KATİL TANIDIKTI Arslan, evin içinde delil olabilecek bulgular toplandığını belirterek “Bu ikilinin bilgilerine ulaştık. Kapıda zorlama yoktu. Evin içinde bir dağılma bir hırsızlık olayını hatırlatacak bir şey dikkat çekmedi. Baba gelip kapıyı vuruyor, açılmayınca çevredeki komşularla pencereyi kırıp içeri giriyor. İçeriye tanıdık birinin girdiğini düşünüyorduk. Çevreden silah sesi duyanda yoktu. Tabi ki ilk aklımıza kadının kocası geldi. Bir yandan maktulümüzün başka husumetli kimsenin olup olmadığına da baktık" dedi. KOCASI TARAFINDAN KAYIP BAŞVURUSU Geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet masası, Fatma’nın kocasını incelemeye aldı. İncelemede, koca Karabük’te yaşıyordu. Peki olay zamanı Karabük’te miydi? Bununla ilgili telefon kayıtları incelemeye alındı. Bu arada incelemede, kocanın, evden kaçan eşini eve dönmesi için iknaya çalıştığı ve bu yüzden aralarında karakolluk oldukları belirlendi. Ve kocanın 1 Eylül 2003’te eşiyle ilgili kayıp başvurusu olduğu saptandı. REKLAM SOKAKTAKİ SİGARA İZMARİTLERİ Cinayet uzmanı Arslan olay yeri evin içi iyice incelendiğini belirterek “Biz gecekondu kapı önünde de çalışmamızı yaptık. Zaten hemen çevreye boşaltmıştık. Kapı önünde sigara izmaritleri dikkatimizi çekti. Biz hemen o sigara izmaritleri de toplatarak incelemek için aldırdık. O sırada toplanan sigara izmaritlerinin markasını hemen not ettim. Ve öldürülen maktulün içtiği sigara markasına baktım. Kapı önünde bulduğumuz sigara izmaritlerinden bir iki tanesi erkek maktulümüzün içtiği sigara markasıyla uyuştuğunu gördük. Ama başka bir marka sigara izmariti de vardı. Biz maktulümüzün katiliyle kapı önünde önce konuştuklarını ve konuşurken de sigara içmiş olabileceğini düşündük. Bu yüzden DNA karşılaştırması için bize gerekli olacaktı" diye anlattı.

CEP TELEFONU KÖYDE SİNYAL VERDİ Maktulün İstanbul’da herhangi bir düşmanı olmadığını belirten cinayet uzmanı Arslan şöyle devam etti: "Şüpheli olabileceğini düşündüğümüz kocanın telefon kayıtları bize geldi. Baktık, olay zamanı memlekette sinyal veriyor. Biz yola kocayı sorgulamak için Karabük’e gittik. Adamın cep telefonu orada gözüküyor tamam ama biz emin olmamız lazım. Biz onun Karabük'te bir köyde olduğunu öğrendik. Jandarma bölgesi olduğu için jandarma eşliğinde gidip onu aldık." "BİR SİGARA YAKALIM" Arabaya alıp İstanbul’a doğru yola çıktıklarını anlatan Arslan "Bize beni niye aldınız diye sorduğunda biz ona karısının öldürüldüğünü söyledik. Bu 'Bilmiyorum yeni duydum' dedi bize. Arabayla İstanbul’a yola çıktık. Tabi yolda bununla sohbet ediyoruz. Bu bize köy dışına hiç çıkmadığını hep Karabük civarında olduğunu söylüyordu. Ben bunun ne marka sigara içtiğini merak ettim. Ona 'Sigaram bitmiş, sende varsa bir sigara içelim' dedim. 'Var abi' dedi paketi çıkarttı, sigarayı uzattı. İşte o sigarayı görünce içimden 'Tamam bu bizim aradığımız adam' dedim. Çünkü içtiği sigara markası bizim kapı önünde bulduğumuz sigara izmaritin markasıyla aynıydı" dedi.

REKLAM HTS VE BAZ KARABÜK’TE VERDİ İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nün en üst katında bulunan cinayet masasına çıkarılan koca önce sorgulandı sonra ifadesi alındı. İfadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını ısrarla söyleyerek, "Bakın telefonlarımı inceleyin" dedi. Gerçekten gelen baz ve HTS kayıtları kocanın Karabük’teki memleketinde olduğunu gösteriyordu. "TAMAM MASUMSUN" Arslan, kocanın kan örneğini aldıklarını belirterek "Bunun kan örneğini aldık. Sigara izmaritindeki DNA’yla karşılaştırmak için. Ancak o dönem DNA karşılaştırması uzun sürüyordu. Biz de bu adamı bu kadar zaman gözaltında tutamazdık. Bunu serbest bırakmak zorundaydık. Serbest bıraktıktan sonrada rahat bir şekilde bunu takip edebilmemiz lazımdı. Biz buna sigara izmaritinden bahsetmemiştik. O başka bir DNA’yı düşünüyordu. Biz ona 'Senin kanın uymadı. Katil sen değilsin serbestsin' dedik. Bu rahatladı ve bu memlekete Karabük’e gitti" diye olayı aktardı. DNA’SI UYUŞTU Şüpheliyi gizli bir şekilde takibe aldıklarını anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Arslan, günler sonra Adlı Tıp Kurumu’nda DNA sonucu geldiğini belirterek "Gelen sonuç katili ele verdi. Kocanın DNA’sı kapı önünde içilen sigara izmaritiyle eşleşti. Tam da düşündüğümüz gibi içtiği markadaki sigarayla eşleşti. Diğer sigara izmariti ise ölen maktule aitti" dedi.

REKLAM TELEFON OYUNU YETMEDİ DNA’nın uyuşması üzerine Arslan ve ekibi ikinci kez Karabük’e giderek şüpheli kocayı gözaltına aldı. DNA’nın uyuştuğunu öğrenen koca, cinayeti itiraf etti. Yapılan çalışmalarda katil kocanın inanılmaz planı da deşifre edildi. Elde edilen bilgilere göre, eşini eve dönmesi için ikna edemeyen koca, cinayet planı yaptı. İstanbul’a konuşmak için geleceğini söyleyerek cep telefonunu Karabük'teki evinde bıraktı. Amacı cinayet işlediği sırada cep telefonu o sırada Karabük’te sinyal verecekti. Ve kendisini böyle savunacaktı. Ancak katilin düşündüğü planlar olmayacaktı. Çünkü olaya Türk emniyet teşkilatının en ünlü şubesi "En büyük tepe Gayrettepe" olarak nam salan Asayiş Şube Müdürlüğü’nün cinayet masası bakacaktı. Hasköy’e gelerek Bekir ile kapı önünde sohbet eden zanlı birlikte sigara içti. Öldürüleceğini düşünmeyen Bekir’de katilin konuşma bahanesi tuzağına düştü. Çifti içerde öldüren katil zanlısı, üstelerini soyup öyle bıraktı. Geriye hiç iz bırakmayarak müthiş plan yaptığını düşünerek cinayeti işleyen katil zanlısını kapı önünde içtiği sigara izmaritinin yakalatacağını hiç hesaba koymamıştı.

BİRÇOK ÖNEMLİ CİNAYETTE YER ALDI Filmleri aratmayan bir çalışmayla bu cinayeti çözen cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Arslan ve ekibi cinayet masasında 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara uzanan birçok önemli cinayetin çözülmesinde yer aldı. Arslan 2015 yılında emekli oldu.