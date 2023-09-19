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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları arayarak "Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatıldı” diyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen çete çökertildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Elif Yavuz'un haberine göre; İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aradıkları kişileri hakkınızda icra takibi başlatılacak diye kandırıp 500 lira, 1000 lira gibi ücretler istedikleri ortaya çıktı.

ARALARINDA AVUKATLAR DA VAR

Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan şüphelilerin arasında avukatların da olduğu öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 6 ay boyunca takip edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çağrı merkezi olarak kullanılan ofislere ve evlere yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.