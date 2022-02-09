Kardeşi ve yengesini kurşuna dizdi

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SHOW Haber'in özel haberine göre; boşanmasından kardeşini ve yengesini sorumlu tutan Cemal Kurt, önce yengesini ardından kardeşini vurdu. Eski eşi Gülhan Tosun, öldürüleceğini anladı, canını komşusuna sığınarak kurtardı. Gözyaşları içinde yaşananları anlatan Cemal Kurt'un kızı Zehra Kurt ise 'Keşke kendini öldürseydi, bizi zaten babasız bıraktı' dedi.