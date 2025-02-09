ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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"ABD İÇİN TSUNAMİ BEKLENMİYOR"

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD için tsunami beklenmediğini duyurdu.

Tsunami Info Stmt 2: M7.6 Caribbean Sea 1823EST Feb 8: Tsunami NOT expected; U.S. Atlantic or Gulf Coast — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) February 8, 2025

"GÜÇLÜ AKINTILAR DEVAM EDEBİLİR"

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Porto Riko ve ABD Virjin Adaları için Tsunami Uyarısı artık iptal edildi. Uyarılar sona ermiş olsa da, güçlü ve alışılmadık akıntılar devam edebilir. Suya yakınken dikkatli olun. Yerel acil durum yönetiminden en son bilgilere bakın." ifadesini kullandı.

The Tsunami Advisory for Puerto Rico and the US Virgin Islands is now canceled.



While alerts have ended, strong and unusual currents may continue. Be careful near the water and use caution.



Refer to the latest information from local emergency management. — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) February 9, 2025