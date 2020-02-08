AA

Kars'ta, Turgut Güneş idaresindeki otobüs, kar ve tipi nedeniyle Kars-Digor karayolu Hanlar Geçidi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak kara saplandı.

28 YOLCU CAMDAN ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, otobüsün camını kırarak 28 yolcuyu kurtardı. Sağlık durumları iyi olan yolcular, kontrol amacıyla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"ALLAH'TAN YAVAŞ GELİYORDUM"

Sürücü Turgut Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Iğdır'dan Kars'a geliyorduk. Yol buzluydu, fırtına ve sis de vardı. Araba kayarak yola yan yattı. Allah'tan yavaş geliyordum, kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.