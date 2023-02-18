Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" denildi

Giriş: 18.02.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte
Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir" denildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 11 ili vuran depreme ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Trambüsler depremzedelere ev oldu!
Trambüsler depremzedelere ev oldu!
55 haneden 3'ü kaldı! Bir köy yok oldu
55 haneden 3'ü kaldı! Bir köy yok oldu
Hatay'da 13'üncü gün! 2 kişi kurtarıldı
Hatay'da 13'üncü gün! 2 kişi kurtarıldı
"60 saniyede 6,6 metre ötelenme gerçekleşti"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.