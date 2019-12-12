DHA

Antalya'da, 6 Aralık günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1450 Sokak'ta insanı dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Emlakçılık yapan Tevfik Demir (49) ile Ertan Köse arasında, alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

DÖVDÜRMEK İÇİN ADAM TUTTU

Tartışma sonrası Ertan Köse, iddiaya göre Tevfik Demir'i darp etmesi amacıyla bir eğlence merkezinde bodyguard'lık yapan Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak ile anlaştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre olay günü evinden çıkan Demir'in arkasından yaklaşan Kılıç ve Burak, başına sert cisimle vurup darp etti. Ağır yaralanan Tevfik Demir, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak ile onları azmettirdiği öne sürülen Ertan Köse'yi gözaltına aldı.

HAYATA BEŞ GÜN TUTUNABİLDİ

3 şüpheli, geçen cumartesi günü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede 5 gündür tedavisi süren Tevfik Demir, dün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Antalya'nın Serik ilçesine götürüldü.