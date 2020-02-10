İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye köy yakınlarında ormanlık alanda bulunan evin yakınında, edinilen bilgiye göre, Barış Sargın (39),evinin yakınında alkol alıp gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verenleri uyarmak istedi. Bunun üzerine evinden çıkan Sargın ile alkol alarak gürültü yaptığı idea edilen A.O.,T.U. ve E.E arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kavgada Barış Sargın, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yaptıkları tüm müdahalelerine rağmen B.S kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Acı haberini alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Sargın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere ve kesin ölüm soncunun belli olması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.