Kahreden 'kaçak'! 13 yaşındaki Davut dokundu

DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde önceki gün arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı. Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Elektrik akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, aydınlatma direğinin kaçak olduğu belirtildi.

Okul yönetimi direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi.