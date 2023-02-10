Kahramanmaraş’ın köyleri ne durumda?

Kahramanmaraş merkez ve ilçesi Elbistan’da büyük kayıplar verildi. Peki acıların sarıldığı depremin 5’inci gününde köylerde son durum ne ve neler yaşanıyor, ihtiyaçları neler? Kahramanmaraş’ın 11 ilçesi ve yüzlerce köyü bulunuyor. Bu köylerden bazılarına ulaştık. Köy muhtarlarıyla telefonda görüştük. Muhtarlar yaşananları ve son durumlarını Habertürk’e anlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre felaketten en çok etkilenen illerden biri depremin merkezi Kahramanmaraş oldu.

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü iki depremle sarsıldı. Her iki deprem, 10 kentte büyük bir felakete yol açtı.

"ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANDI"

Afşin Alimpınar köyü Muhtarı Ahmet Kaplan: "Köyde bin 550 kişiyiz. Gıda yardımı yapılıyor çok şükür o konuda bir sıkıntımız yok. Battaniyelerimiz var. Elektrik verilmeye başlandı. Suyumuz da açılıyor. Tek eksik çadır veya konteyner. Devletimiz sağ olsun bizi gıda sorunumuz yok."

"TEK SORUNUMUZ ÇADIR"

Afşin Altaş Köyü Muhtarı Nesim Karataş: "Yerle bir olduk. Köyümüz bin 300 nüfuslu. Köyümüzde 6 can kaybı oldu. Köyümüzde oturup Elbistan ve şehre çalışmaya giden 6 cenazemiz daha geldi. Allah devletimizden milletimizden razı olsun seferber oldular gıda sorunumuz yok. Bize gıda gönderiliyor. Ayakkabılar da geldi. Tek sorunumuz çadır. Bir miktar çadır geldi daha geleceği söylendi. "

"BİR SIKINTIMIZ YOK"

Andırın ilçesi Alçakoyunlu Köyü Muhtarı Mustafa Gürbüz: "Köyümüz 200 haneli 700 nüfuslu bir yer. Çok şükür bir kaybımız yok. Bir sıkıntımız yok. Çok sıkıntı yaşayan şehir merkezi, Elbistan ve diğer ilçeler. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir durumu."

"HELİKOPTERLE YARDIM GELDİ"

Çağlayancerit ilçesi Kaleköy Muhtarı Mehmet Alıç: "Köyümüz 150 haneli. Allaha şükür can kaybımız yok. Bizim köy yüksek yerde. Helikopterle yardımlar geldi. Bir sıkıntımız yok."

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Ekinözü ilçesi Akpınar Köyü Muhtarı Ahmet Çıtak: "Köyümüz 40 haneli. Can kaybımız yok. Devletimizin her kademesinden herkes bize gereken yardımı desteği yapıyor. İkinci yaşanan deprem bizim bölgeye çok yakındı. Hasar gören evlerimiz var ama bizim Elbistan çökmüş. Çok üzgünüz. Devlet yetkililerimiz teyakkuzda dediğim gibi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür."

"İNSANLARIN BİZİ UNUTMADIĞINI GÖRDÜK"

Elbistan ilçesi Ağlıca Köyü Muhtarı Hacı Bayram Yıldırım: "Köyümüz 65 haneli 350 kişilik. Ama şimdi daha fazlalaştık. Çevredeki depremzedelerin bir kısmı köyümüze geldi. Bir sıkıntımız yok. Bize yardımlar geliyor. Devletimizden milletimizden bize yardımlar geliyor. Özellikle şunu söylemek isterim, Karadeniz'den Karadenizlilerden bize çok yardım geliyor. Bizi çok mutlu etti bu. İnsanların bizi unutmadığını gördük.”