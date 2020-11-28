Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 yıl önce meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Medine Nur Ateş, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra dershaneye doğru yürümeye başladı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, genç kız dershaneye sadece 50 metre kala akılalmaz bir kaza geçirdi. Bir apartmanın 6. katına iple çekilmek istenen tüp, ipin kopması sonucu beşinci kattan genç kızın kafasına düştü.
ONLARCA OPERASYON GEÇİRDİ, YÜZÜNE 15 PLATİN TAKILDI
Medine'nin elmacık kemikleri ile burun kemiği kırıldı, gözü ve alın kemikleri de ciddi hasar gördü. Aradan geçen 5 yılda Medine Nur Ateş, yüzünden 10'un üzerinde operasyon geçirdi. 15'e yakın platin takıldı.
TÜPÜ DÜŞÜREN 5 YILDIR BULUNAMADI
Olayla ilgili soruşturmada kusuru olduğu gerekçesiyle apartman yöneticisi ile 1'i yabancı toplam 4 kişi hakkında taksirle yaralama suçundan dava açıldı. Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl süren yargılama sonucu 3 kişiye bir yılın altında hapis cezası verildi. Bu cezalar da paraya çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tüpü yukarı çekerken düşürüp Medine Nur'un hayatını kâbusa çeviren yabancı uyruklu zanlı ise halen aranıyor.
"YÜZÜMÜN YANSIMASINI GÖRMEYE BİLE TAHAMMÜLÜM YOKTU"
Olayın ardından büyük acılar çektiğini anlatan Medine Nur, "Psikolojim bozuldu. Uzunca süre yüzümdeki izlerden dolayı toplu taşıma araçlarına binemedim. Kendimi görmeye tahammülüm yoktu. Evdeki tüm aynaları kaldırdık. Yüzümün yansımasını görmemek için telefonumun ekranına bile bakamıyordum" dedi.
"SORUMLU CEZALANDIRILSIN"
Geçen 5 yıla rağmen olayın etkisinde olduğunu da dile getiren Ateş, operasyonların devam ettiğini ve hayatında halen bir şeyleri düzeltmeye çalıştığını belirterek "Ben bu kadar acı çekmişken ve halen çekiyorken sorumlu cezasını almadı. Bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
AİLE MADDİ MANEVİ YIPRANDI
Kızının apartmanların yanından geçerken halen yukarıya bakarak yürüdüğünü belirten anne Aliye Ateş de "Ben de apartman kenarından yürümüyorum. Oğluma da tembih ediyoruz. Bizi bu denli etkiledi. Bize bunu yaşatanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
"Kızımın başına gelen olayla çaresizliğin ne demek olduğunu anladım" diyen baba Kadir Ateş de "Kızıma destek olmak için elimizden geleni yaptık. Maddi manevi çok sıkıntı çektik. Tek isteğim adaletin tecelli etmesiydi ama etmedi" ifadelerini kullandı.
TAZMİNAT DAVASI SÜRÜYOR
Olayda, ailenin açtığı 210 bin liralık maddi manevi tazminat davası sürüyor. Medine Nur Ateş, "Davayı kazanıp tazminatı alabilirsek tedavimin yanı sıra çocuk yuvasındaki çocukların eğitim masrafları için de bağışta bulunmak istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!